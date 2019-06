Morena Rial contó un terrible episodio de bullying que sufrió en el colegio: "Me tiraron por las escaleras y me dislocaron el hombro"

El relato de Morena Rial (20) respecto de lo que padeció en su infancia es estremecedor. “Sufrí mucho en todos los colegios a los que fui”, afirmó la hija mayor de Jorge Rial (58) en la previa de su salsa de a tres con Charlotte Caniggia (26) en el Súper Bailando 2019.

Cabizbaja, Morena recordó los peores momentos que vivIó, víctima de las burlas y el maltrato de sus compañeros: “Sufrí mucho en el colegio. No tenía amigos. No me querían. Me tiraban por las escaleras. Me tiraban cosas. No la pasé bien. Cuando me tiraron por las escaleras, me sacaron el hombro de lugar, me hicieron un montón de cosas en el colegio”.

Cuando le preguntaron si sus padres tomaron cartas en el asunto, la madre de Francesco Ambrosioni (2 meses) dijo que sí, pero aclaró: "Me pusieron el psicólogo del colegio y todo... porque a lo último dejé de ser la bolu que se dejaba hacer todo y yo también quería asesinarlos, más o menos. Me llevaban al psicólogo como si yo estuviera mal, cuando en realidad yo les quería hacer entender que los que me estaban molestando eran los demás. Nunca lastimé a nadie como mis compañeros hicieron conmigo, ¡pero me hubiera gustado!".

En cuanto a cómo superó el martirio diario, Morena afirmó: “Yo salí porque yo ya tengo un hijo, una familia armada y no me llevo por el qué dirán. Pero es complicado porque lo padecí desde que tengo uso de conciencia, hasta de mi propia mamá lo sufrí”. Por otra parte, detalló la actitud de su madre, Silvia D’Auro: "Mi mamá me hacía bullying, me decía de todo. Aparte, lo ha dicho en notas, gorda adoptada".

Al final, Morena Rial fue tajante con su mamá, y marcó una fuerte diferencia con otros que también la dañaron: "No la perdoné, las personas que no tienen perdón, no tienen perdón. A algunas otras personas las perdoné, cuesta porque fue casi toda mi vida".

¡Basta de bullying!