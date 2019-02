Faltan solo dos meses para que Morena Rial (20) y Facundo Ambrosioni (19) se conviertan padres con la llegada de Francesco Benicio. Y en una entrevista íntima con Pronto, la hija de Jorge Rial (57) contó sus sensaciones durante el embarazo.

Al ser consultada sobre si tiene que cuidarse de una manera especial debido a la cirugía de byapass gástrico que se realizó en 2016, More dijo: “No, para nada. Cuando te sometés a un bypass gástrico te piden que te cuides de no quedar embarazada durante el primer año, pero yo me operé en 2016 así que no hubo ningún inconveniente.

¿Cómo se lleva con los cambios en tu cuerpo? “Por suerte no me salió tanta panza. No me cuido y engordé lo esperable. Lo que me da impresión ahora es cómo se mueve el bebé… ¡Parece un ratita pegando patadas! Encima va a ser grande: el 10 de enero pesaba 1,400 kg”, contó la joven, que se acaba de lanzar como cantante.

"Por suerte no me salió tanta panza. No me cuido y engordé lo esperable. Lo que me da impresión ahora es cómo se mueve el bebé…" G-plus

Morena también confió que el momento del parto le genera temor: “Sí. Por ahora voy a parto natural y me da miedo… No quise investigar nada sobre el tema. Creo que lo que menos me asustaría sería una cesárea porque ya me operé varias veces. De hecho me hice dos dermoplastías para eliminar el exceso de piel que me quedó después del bypass gástrico”.

Además, More aclaró que las dermoplastías tampoco representan inconvenientes en el embarazo: “No porque fueron intervenciones externas y pasó mucho tiempo. Está todo bien”.