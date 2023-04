Morena Rial apuntó con todo contra Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo: "Yo soy buena persona y él, no"

Luego de hablar de su decisión de volver a Buenos Aires, luego de vivir en Córdoba, More Rial tuvo fuertísimas frases contra Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, y respondió a otras polémicas que la involucran.

“Las denuncias me las paso por donde no me da el sol, chicos. Cuando tengan las pruebas correspondientes, hablamos”, arrojó, en LAM. “Todo el mundo habla, pero no hay nadie que lo demuestre. Que sigan el camino que tengan que seguir, no tengo problemas”, expresó, después de no quedarse callada sobre la relación que tenía con Romina Pereiro, la exesposa de Jorge Rial.

En el ciclo de Ángel de Brito se refirió a la acusación del padre de su hijo de haberle robado costosos smartphones. “El local es de mi ex y la plata la puse yo, como para arrancar. No soy ninguna chorra y le mando un besito. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada. ¿Dónde quieren que me los meta?”, se despachó.

MORE RIAL HABLÓ DE LA DENUNCIA DE ROBO DE FACUNDO AMBROSIONI

Pero no fue todo. “Tengo una denuncia por el papá de mi hijo, pero se tiene que demostrar todo. Él también tiene por violencia de género. Un besito”, lanzó, súper ácida.

“La primera demanda la metí yo por violencia de género porque me pegó enfrente del chico. Él me demandó por lo de los iphones, pero sin pruebas”, remarcó, para ir más allá.

“Aparte, que vayan a comprar en lugares buenos los celulares y que no los anden choreando ellos. Pero no me meto”, deslizó. “Yo soy buena persona y él, no”, concluyó, muy filosa.