Morena, la participante ciega que arrasó con el voto del jurado en La Voz: "Tenía ganas de hacerme escuchar"

La Voz Argentina le da oportunidad a todos los habitantes del país de mostrar su talento delante del jurado una vez que sortean una preselección, y en este grupo llegó al certamen Morena Pereyra, una joven ciega que conmovió con su historia de vida.

Marley le hizo una entrevista a Morena en la que ella contó que vive sola hace pocos meses, y que desde los cuatro años se dedica a la música de manera autodidacta, aunque luego estudió canto, piano y guitarra.

Morena trabaja en una biblioteca ayudando a otras personas con discapacidad visual. “Mi camino fue desde el principio sin ver, no es que perdí algo o que perdí la vista. Veía un poco de luz, pero la retina se desprendió, con lo cual quedó un resto de luces”, le contó a Marley.

MORENA PEREYRA CONMOVIÓ AL JURADO DE LA VOZ CON SU HISTORIA DE VIDA Y SU TALENTO

“Lo único que nos propusimos desde el día uno era que sea feliz. Hay que asesorarse, no hay que tener miedo. Se cría de otra manera, obviamente pero ella nos enseñó a nosotros”, dijo Sandra, la mamá de Morena.

“Me anoté en La Voz porque tenía ganas de hacerme escuchar, de cantar y de transmitir un mensaje”, dijo Morena, que se presentó frente al jurado con el tema Don't let me be lonely tonight, de James Taylor.

Tanto Lali Espósito como Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti compitieron por tenerla en sus equipos tras escuchar su grandiosa voz. "Tenés un llamado a conmover los corazones de la gente”, le dijo Ricardo Montaner.

“Ese llamado lo entendiste apenas con la edad que tienes y lo estás ejerciendo plenamente, es un don desmedido que Dios te ha dado. No me importa a quién elijas mientras te quedes con nosotros cantando todos los días", expresó el cantautor para con la participante”, agregó el cantante.

Pese a estas palabras, capaces de conquistar a cualquiera, Morena se decidió por el equipo de La Sole.