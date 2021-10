More Rial salió al cruce de quienes critican su relación con Jackie Pato, a quien le dice "mamá": "Es súper sana, sin necesidad de fama"

Al escuchar un comentario mala onda de un seguidor, Morena Rial hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram y aclaró cuál es su relación con Jackie Pato, la mujer a la que le dice "mamá".

En primer lugar, afirmó que su vínculo es súper especial y totalmente desinteresado.

"Vengo a hablar porque hay un infeliz que viene hablando pelotudeces, entonces voy a aclarar algunas cosas. Chicos, la relación que yo tengo con Jackie, a la cual le digo mamá, es una relación hiper sana y totalmente de amor, sin necesidad de fama ni nada", expresó, contundente.

Y apuntó contra el usuario que opinó lo contrario poniendo en jaque su vínculo con Jackie.

"Al pelotud... que dice boludeces porque no le da la cabeza para otra cosa, le mandamos un beso grande, le deseamos una buena vida y una pronta recuperación mental. No entiendo qué lográs injuriando a la otra persona al decir que tenemos una relación por seguidores o por fama cuando no es así", sumó, tajante.

Acto seguido, le dedicó un profundo mensaje a su "mamá".

"Nada mami, te amo mucho y no escuches a los pelotud... que dicen boludeces todo el día y no tienen otra cosa que hacer que tratar de lastimar a la gente y sacar provecho de la situación", cerró, sin vueltas.

Entonces, la mujer le contestó con la misma ternura agradeciéndole por su gesto.

"Gracias More por aclarar lo que no tenés que aclarar, te amo", concluyó.

¡Afianzadas!