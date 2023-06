Morena Rial reveló el extraño papel que jugó un conocido productor en su vida: "Hizo de padre"

Morena Rial reveló en Polémica en el Bar el importante papel que jugó el productor Guillermo Marín en su vida cuando Jorge la internó en un psiquiátrico.

“Te internaron en un psiquiátrico,¿por qué?”, le preguntó Chiche Gelblung a la infuencer, quien respondió: “Para callarme la boca. Fue contra mi voluntad”.

“Puse un abogado, un psiquiatra de mi parte y dijeron que yo no estaba para estar ahí adentro. Fue la época en que yo salí a decir cosas de Jorge”, sumó.

“¿Quién te sacó del hospital?”, le consultó entonces Marcela Tinayre y la joven contestó: “Estaba Luis Ventura, él fue como mi segundo papá, y estaba Guillermo Marín que es mi padrino”.

“Guillermo me iba a ver, me tuvo las dos salidas transitorias, me iba a buscar, me llevaba al abasto y me volvía a llevar a la clínica. Hizo de padre porque Jorge se había ido a Disney en ese momento”, reveló Morena.

FUERTE FRASE DE MORENA RIAL SOBRE SU HERMANA, ROCÍO

Morena Rial lanzó una fuerte frase sobre su hermana, Rocío, en medio de su pelea con su padre, Jorge, durante su visita a Polémica en el Bar.

“Mi hermana no va a perder su trabajo por defenderme a mí, ella trabaja con él”, aseguró la influencer en el programa de América el último miércoles.