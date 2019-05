Desde un móvil con Pamela a la tarde, More Rial compartió detalles de cómo es su vida desde el nacimiento de su hijo Francesco. Sin embargo, en un día que estalló la denuncia que le inició al popular youtuber Martín Cirio La Faraona por burlarse de su hijo, la joven dio detalles del conflicto que terminó en la Justicia.

“Lo denuncié penalmente con mi abogado porque él siempre me bardeó y en el teatro, cuando hace su show, pone canciones y se burla. Pero bueno, yo ya soy grande. Mi bebé no se puede defender, así que lo tengo que defender yo”, empezó diciendo. “Él siempre es muy despectivo con todo el mundo. Le dijo ‘niño monstruo’ a Francesco, le dijo que era el ‘Mirko del conurbano’ como algo despectivo. Es muy bizarro lo que dice. Decía que tenía las uñas como garras y el bebé había nacido ese mismo día, no le puedo cortar las uñas”, aseguró, molesta.

More: "No tiene por qué burlarse de mi hijo. Yo ya todo el año pasado me ‘fumé’ que hable de mí como quiere, si hubiera querido unos mangos los habría agarrado el año pasado. No es por plata". G-plus

También Morena le respondió al instagramer que, al conocer la demanda que le estaba iniciado, la acusó de querer “sacarle unos mangos”: “Si se quiere burlar de si mismo, que lo haga, yo no me voy a meter, pero no se tiene por qué burlar de mi hijo. Yo ya todo el año pasado me ‘fumé’ que hable de mí como quiere, si hubiera querido unos mangos los habría agarrado el año pasado. No es por plata”, señaló. “Fue para ponerle un freno y para que no se meta conmigo ni con mi familia”, puntualizó la cantante.

La hija de Jorge Rial se mostró esperanzada en que su denuncia contra La Farona tenga su curso: “El otro día cuando mi abogado dijo que lo habíamos denunciado, agarró y borró todas las cosas que había dicho sobre nosotos. Yo tengo todos los videos porque antes de hacer una denuncia, capturo antes todo. Tengo todo e igual el video está publicado en YouTube. Que la Justicia haga lo que tiene que hacer, que no quede en la nada. Te aseguro que no va a quedar en la nada”, finalizó, contundente.