More Rial habló de la posibilidad de formar parte de MasterChef Celebrity 3: "No cocino muy bien, pero le pongo onda"

Aunque aún la segunda temporada de MasterChef Celebrity no terminó, ya se sabe que habrá una tercera y hasta algunos nombres de famosos que podrían incorporarse ya empezaron a sonar con fuerza.

En este contexto, los seguidores de Morena Rial quisieron saber si la producción del certamen culinario se puso en contacto con ella para hacerle la gran propuesta y si le gustaría incorporarse como participante.

A través de sus stories de Instagram, More reveló que no fue convocada. "Nunca me lo propusieron", aclaró, sin vueltas. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para manifestar que le gustaría formar parte.

"Lo pensaría, no cocino muy bien pero le pongo onda", cerró junto a un montón de emojis que lloran de la risa.

¿La convocarán?