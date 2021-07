More Rial habló como nunca en contra de Silvia D'Auro: "No entiendo para qué nos adoptó si nos iba a terminar abandonando"

Morena Rial, además de tener un fluido ida y vuelta con sus seguidores, suele responder con sinceridad a cada pregunta que le hacen. Ya sea sobre su carrera o vida íntima, la hija de Jorge Rial siempre se muestra sincera públicamente.

De hecho, cuando un seguidor le preguntó a través de sus stories de Instagram qué relación tiene con su mamá adoptiva, Silvia D'Auro, Morena le dedicó un fuertísimo mensaje por su actitud hacia ella y su hermana Rocío.

"Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de put...", le dedicó, filosa.

"Y ahora que yo tengo un hijo, no comprendo cómo nos pudo abandonar. Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Silvita, te mandamos mil besitos y nos vemos en la Justicia mamita", siguió, polémica.

Y se despidió haciendo una tajante aclaración. "Igual, no quiero que piensen que me afecta o que me puede llegar a afectar lo que diga esta señora porque es una loca psiquiátrica... Quien no sabe cuidar a sus hijos está en falta consigo mismo", sentenció.