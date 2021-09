More Rial habló a fondo de su maternidad: "Fran no fue planeado pero es aceptado con mucho amor, es el amor de mi vida"

Tras haberse sometido a varias cirugías estéticas y en plena etapa de recuperación, Morena Rial decidió recurrir a las redes para responder las consultas de sus seguidores. Y en medio de sus respuestas, la joven abrió su corazón y habló a fondo de la maternidad y de Francesco, su hijo de 2 años y medio que tuvo con Facundo Ambrosioni.

“¡Hola hermosa! Una pregunta ¿Planeaste a tu bebé? Estoy en búsqueda y nada todavía”, fue una de las preguntas que le hizo llegar una seguidora. A lo que la hija de Jorge Rial se sinceró en un video que subió a Instagram Stories: “No, no, chicos. Fran no fue planeado pero es aceptado con mucho amor, es el amor de mi vida. Pero no estaba en nuestros planes en ese momento”.

“Fran nació el 27 de marzo y yo tenía 20 años (cumplo el 8 de febrero), así que tenía 20 y quedé embarazada a los 19, de chiquita”, agregó, recordando el momento en el que se enteró que esperaba a su bebé.

Y cerró, íntima: “A Fran lo tuve por cesárea porque la verdad iba a ser por parto normal pero no aguantaba más la panza y el dolor de espalda, así que le pedí al médico básicamente que tengamos una cesárea urgente”.

