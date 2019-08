Mora Godoy, sin tapujos a la hora de hablar de su sexualidad: "La vivo de una manera libre y me aplaudo por eso"

Luego de protagonizar una producción muy hot para una conocida revista y mostrarse con el apuesto hombre que la acompañó en la sesión en el piso del Súper Bailando, Mora Godoy se vio obligada a dar detalles de su situación sentimental.

Todo comenzó cuando Noe Antonelli dio a conocer al aire una conversación que tuvo con Miguel Bozzi (señalado como el candidato con el que Mora estaría comenzando una historia de amor), en la que el hombre le reveló su molestia por ser vinculado con la bailarina pese a estar de novio hace cuatro años.

"Soy una persona que vive, tanto mi vida personal como la sexualidad, de una manera libre. Elijo y estoy con quien quiero estar y me planto en un lugar donde a la mujer le cuesta mucho plantarse porque está todo bien que un hombre esté con muchas mujeres, pero para una mujer eso no está bien visto". G-plus

Ante esto, Mora dijo lo suyo en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "Hice unas fotos espectaculares (para la revista Gente) y fui muy clara en la nota. En ningún momento dije que él y yo estábamos de novios porque soy una persona que vive, tanto mi vida personal como la sexualidad, de una manera libre. Elijo y estoy con quien quiero estar y me planto en un lugar donde a la mujer le cuesta mucho plantarse porque está todo bien que un hombre esté con muchas mujeres, pero para una mujer eso no está bien visto".

Además, frente a la pregunta sobre si mantiene efectivamente un vínculo íntimo con Bozzi, Mora prefirió no ahondar en el tema: "Te soy sincera, si nos vamos a parar en ese lugar y yo voy a perjudicar a alguien, no voy a seguir diciendo nada porque no necesito agitar. Yo ya hablé y no quiero afirmar ni desmentir nada porque no tiene sentido".

"Estoy re bien parada en mi vida, estoy feliz y la vivo de una manera espectacular… ¡y me aplaudo por eso!". G-plus

"Yo nunca le pregunté si estaba con alguien porque no me interesa. Él lleva una vida de soltero. No sé si hay novia, y supone que la tiene, a mí no me cambia nada en mi vida. Estoy re bien parada en mi vida, estoy feliz y la vivo de una manera espectacular… ¡y me aplaudo por eso!", cerró, tajante.