Mora Godoy, al cruce de Aníbal Pachano tras su supuesta polémica frase: "Yo no dije eso; no soy homofóbica"

“Dos put… y un travesti”, fue la frase que Mora Godoy habría dicho en el backstage del Súper Bailando tras pelearse con el BAR. Aníbal Pachano hizo pública la frase y mostró todo su enojo por la lamentable frase que les habría dedicado la tanguera a él, Flavio Mendoza y Laura Fidalgo. Ahora Mora se defendió de la acusación.

“Yo no dije nada de eso”, empezó diciendo la bailarina en Hay que ver, para luego contar que “Pachano estaba furioso y sacado”, que esta supuesta frase es parte de que “me inventaron un montón de cosas. “No me voy a hacer cargo de algo que no dije”, sentenció.

"Él me trata de homofóbica y lo último que soy es homofóbica, pero él tuvo violencia de género conmigo como la tuvo Laura". G-plus

“Él me trata de homofóbica y lo último que soy es homofóbica, pero él tuvo violencia de género conmigo como la tuvo Laura”, aseguró Mora, quien contó que la devolución del BAR fue personal y no por su baile de pop latino.

