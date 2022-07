Montaner se quebró al escuchar el tema dedicado a su nieta Indigo en La Voz Argentina: "Soy muy llorón"

Camilo y Evaluna Montaner lanzaron Índigo para anunciar al mundo que estaban esperando a su primera hija, que llegó al mundo el 9 de abril y en La Voz Argentina Ricardo utilizó esa canción para que tres participantes compitan.

Mientras preparaba con Palito Ortega la batalla de Valentina y Emilia Crocitta versus Nicolás Hernán Pagnucco, Ricardo Montaner no pudo evitar emocionarse al oír la letra.

“Me hicieron llorar, la verdad. Esta canción la escribieron Evaluna y Camilo para mi nietita, que tiene unos mesecitos y me pusieron sentimental porque la estoy extrañando”, dijo el cantante, que confesó que no podía ser objetivo en sus observaciones.

“No sé qué voy a hacer para que no me gane la emoción cuando la batalla empiece”, le confesó Ricardo a Palito, y así fue ya que cuando las hermanas se enfrentaron a su contrincante, se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas.

RICARDO MONTANER, MUY EMOCIONADO AL ESCUCHAR LA CANCIÓN DE ÍNDIGO EN LA VOZ ARGENTINA

“¡Qué responsabilidad cantar Índigo frente al abuelo!”, observó Marley cuando los tres finalizaron su presentación. “Les mandé el mensaje y todo”, reveló Montaner, que confesó que “esta es la etapa más maravillosa del ser humano”.

“Cuando llegas a estas alturas y tienes la oportunidad de continuar tu vida a través de tus nietos… A todos los abuelos que nos están viendo, entiendo que se puedan emocionar cuando ven a sus nietitos. En el caso mío, yo soy muy llorón. Pero aquí ya es demasiado, aquí no puedo ocultarlo”, reconoció Montaner.

“Nuestro caso no es típico, a nosotros nos ha tocado muy de cerca porque el parto no fue en una clínica. Fue en casa y estábamos todos alrededor de la gorda Eva y de Camilo. La tuvimos todos, entonces, escucharlos fue una emoción enorme porque los extraño mucho porque se me fueron a España”, cerró el jurado.