Mónica Listorti habló de su filoso cruce en redes con Julieta Díaz defendiendo a José María: "Sentí que era rebuscado"

Luego de que una cuenta de Instagram replicara un video que muestra a José María Listorti prendiendo una licuadora cada vez que su pareja, Mónica, le dice algo, Julieta Díaz criticó con dureza el tipo de humor que ambos estaban haciendo.

Lejos de quedarse en el molde, Mónica le puso los puntos y cuestionó su protagónico en El fútbol o yo, remarcando que su personaje se parecería mucho al que ella estaba interpretando en el clip humorístico.

Aunque el ida y vuelta quedó ahí, la pareja de José María volvió a referirse al tema y remarcó que tras su tajante respuesta no recibió un mensaje de Julieta.

"No hablamos por privado, yo no la conozco personalmente. Simplemente respondí a todo lo que sentía que era demasiado rebuscado... El análisis respecto del video, eso fue todo. Y viajé a Corrientes a ver a mi familia que hace mucho que no podía ver por la pandemia; tengo dos abuelas de más de 80 que necesitaba ver y a mi mamá", sentenció en diálogo con PrimiciasYa.

