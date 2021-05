Mónica Listorti defendió con todo a José María tras las críticas de Julieta Díaz: "Lo ponen en un lugar de maltratador"

Mónica Listorti aseguró que José María es un “señor con todas las letras” luego de que, por un chiste que generó polémica, lo tildaran de maltratador y oscuro. La esposa del humorista hizo referencia al cruce que tuvo con Julieta Díaz, quien lo criticó de manera contundente.

“Me dolió mucho porque el análisis fue muy rebuscado, no había ningún trasfondo. Me dolió porque lo ubican a mi esposo en un lugar oscuro y maltratador, siendo que es un señor con todas las letras. Y me ubican a mi como si fuera la sometida que me dejo y que avalo semejante situación", expresó la pareja del conductor de televisión en diálogo con el radial Por si las moscas (La OnceDiez).

Luego, Mónica manifestó que se sintió señalada y se mostró reacia ante esta situación: “Armaron un mundo. Me pareció muy rebuscado y me dio tristeza porque me dijeron acá tenés una oreja como diciendo: ‘Pobrecita, el marido tal cosa, tal otra’. Muchas mujeres me subestimaron”.

“No voy a soportar que digan cosas tan horribles de una persona tan íntegra como mi esposo. Yo lo sentí como una sentencia, y no es así. Me pongo a pensar si hay mala intención o si no hay mala intención. Pero José María está acostumbrado a que le digan que no gusta”, aseguró Listorti y dejó en claro que Díaz le encanta como actriz.

Cabe recordar que la intérprete argentina fue una de las que comentó tajantemente el video humorístico de Mónica y José María, lo que desató el escándalo: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”.