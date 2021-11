Mónica Farro habló del especial motivo de su viaje a Uruguay: su hijo Diego cumplió 27 años

Tras las idas y vueltas con su pareja, y las especulaciones tras la reconciliación, Mónica Farro se puso en el centro de la escena por una linda noticia. Es que la vedette viajó a Uruguay para formar parte del festejo de su hijo, Diego, que cumplió 27 años.

"Vine a visitar a mi familia que hace cuatro años que no venía. Fue por el cumpleaños de mi hijo Diego que hace 14 años no festejaba un cumple con él, así que me tomé estos días para estar con ellos. Ver a mis padres fue muy emotivo, por suerte mi hijo viajó varias veces a Buenos Aires ya que al ser relación directa con él tenía permiso para viajar. Hace mucho tiempo que no pasaba un cumpleaños con él y también el estar con mis padres, mis abuelos, mis sobrinos", expresó en diálogo con la revista Pronto.

Luego de remarcar que su estadía fue "cortita pero linda", la vedette se despidió revelando cómo está su relación con su marido tras la crisis de pareja.

"Estoy bien, muy bien. Con mi marido, muy tranquila", cerró, feliz.