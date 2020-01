Mónica Farro, al cruce tras la polémica frase que le adjudicó Sol Pérez: "Eso nunca pasó"

La pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro tuvo un nuevo capítulo cuando la ex “chica del clima” lanzó una polémica frase en Involucrados contra su compañera de la obra Veinte millones. “Yo no cobro el sueldo gracias a las que ella se chu... Yo cobro un sueldo porque vengo a laburar todos los días, como cobra el sueldo todo el elenco. Y no es por las que ella chu…", lanzó en el ciclo. Ahora la uruguaya recogió el guante.

“Que buena que soy, ¿no? ¡Cómo le pago el sueldo a todos!”, ironizó Mónica en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs). “Sería mejor que me lo paguen a mí y yo estar en otro país disfrutando de la vida”, siguió, molesta. “No puedo explicar esa frase porque eso nunca pasó. Cuando una persona no tiene argumentos, manotea lo que sea”, sentenció.

"Sería mejor que me lo paguen a mí y yo estar en otro país disfrutando de la vida. No puedo explicar esa frase porque eso nunca pasó. Cuando una persona no tiene argumentos, manotea lo que sea". G-plus

Unas horas después de sus picantísimas frases, Sol aclaró en Twitter sus palabras y no bajó la intensidad: “A mí me quiso pegar, amenazó también a la producción cuando le pidieron que haga lo marcado arriba del escenario y que llamarán a una ambulancia que iban a ver cómo me empujaba. Se nos dijo que cobrábamos un sueldo gracias a las pij... que ella chupa”. Sin embargo, Farro negó la versión de su compañera de obra. “Todo esto no pasó a solas. Estaban los actores, los técnicos, el director y en algún momento van a poder hablar”, aseveró.

Más sobre este tema Defensa ¡y exabrupto! de Sol Pérez tras la pelea con Mónica Farro: "No cobro el sueldo gracias a todas las que ella..."

En la misma línea, la vedette responsabilizó a la modelo de la cancelación de la obra el viernes: “La función se suspendió porque esta señorita agarró sus cosas y se fue del teatro. Sin una persona del elenco no se puede actuar. No es una revista, es una comedia”, aseveró Mónica Farro, al tiempo que calificaba a Sol Pérez de “mitómana”. ¡Durísimo!