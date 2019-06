Mónica Antonópulos, reflexiva sobre la maternidad y su pareja con Marco Antonio Caponi: "La llegada de un hijo es un momento de crisis"

A un año de volver a convertirse en mamá de Valentino, fruto de su relación con Marco Antonio Caponi (35), Mónica Antonópulos (37) estuvo en Pampita Online y allí habló de cómo cambia una familia con la llegada de un nuevo integrante.

“Yo soy 'crisera’, me pongo en crisis todo el tiempo. La crisis no es poner en duda el amor o pasar por malos momentos. Para mí la llegada de los hijos es un momento de crisis”, aseguró a pura sinceridad la actriz, que ya era madre de Camilo (7), de su relación con Coraje Ábalos.

“La llegada de un hijo es un momento de crisis porque es un momento de desencuentro. Uno tiene que acomodar su familia, entra otro humano y algo se rompe. En nuestro caso éramos una triada y para él fue su primera paternidad, mi segunda maternidad, Camilo conoció a su hermano”, explicó. “Cuando yo estaba ‘repuerpera’, que es un estado de súper honestidad, me hicieron una nota sobre la maternidad. Me preguntaron cómo estaba mi matrimonio y dije ‘la pareja se destruyó’. Es hablar de algo adultamente. Algo se rompe para volver a armarse. O encontrás a alguien que era padre y ahora no lo es. Es todo para mejor, pero no es color rosa. Es ver quién es el otro, conocerlo, ver los miedos, humanizarlo”, afirmó, reflexiva.

"Uno está tocando un tema tan delicado que es la hipocresía. ¿Por qué nos da miedo decir que la llegada de un hijo nos vulnerabiliza, nos convierte?". G-plus

También Mónica contó que sus declaraciones hicieron que le lloviera una catarata de críticas, incluso dijo que hubo gente que le deseó lo peor a su hijo: “Uno está tocando un tema tan delicado que es la hipocresía. ¿Por qué nos da miedo decir que la llegada de un hijo nos vulnerabiliza, nos convierte? Si no hablamos de esas cosas seguimos siendo cómplices de cosas que nos generan obligación”, aseveró.

