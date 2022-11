El momento de tensión de Rocío Oliva con Amalia Granata tras hacer una fuerte denuncia contra Maradona: “Diego no está para defenderse”

Fue un momento de tensión el que vivió Rocío Oliva después de que Amalia Granata hiciera una fuerte denuncia contra Diego Maradona, quien fue su pareja, después de que la joven recordara los maravillosos años que vivió a su lado.

“Perdón que arruine este momento tan hermoso, pero acá no hay que olvidarnos que Maradona –más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto- fue un abusador. Abusó de una menor”, comenzó diciendo Amalia en La Noche de Mirtha.

“Se la trajo de Cuba a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas, la introdujo a las drogas, y de eso también hay que hablar”, agregó. A lo que Oliva la interrumpió: “Igual, ahí… Al no estar él para defenderse. Creo que siempre es bueno escuchar un poco todo”.

Amalia Granata: "Perdón que arruine este momento tan hermoso, pero acá no hay que olvidarnos que Maradona –más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto- fue un abusador. Abusó de una menor". G-plus

“Más allá de la defensa, están las fotos de él con la chica besándose”, continuó la diputada, compartiendo su firme postura sobre lo que opina de Diego, que –en días más- se cumplirán dos años desde su partida.

Rocío Oliva: "Igual, ahí… Al no estar él para defenderse. Creo que siempre es bueno escuchar un poco todo". G-plus

Por último, tras escucharlas atentamente, Pilar Rahola (otra de las invitadas a la mesa) cerró, tajante: “Yo puedo entender que tengas una historia personal de amor, ahí no entro ni tengo nada que decir, pero es evidente que un hombre que fue modelo de futbolista, no fue modelo como ciudadano. Y eso también hay que decirlo porque, al final, vamos a blanquear aspectos de su vida que no son nada ejemplares”.

Más sobre este tema Picante frase de Amalia Granata sobre Rodrigo de Paul por su romance con Tini Stoessel: "Los futbolistas aman las cámaras"

DESOPILANTE REACCIÓN DE AMALIA GRANATA AL APARECER SU HIJO EN PLENA NOTA TOTALMENTE MOJADO

Sin tapujos para contar distintas anécdotas de su vida a lo largo de su carrera en los medios y la política, Amalia Granata respondió todas las preguntas del panel de LAM. Sin embargo, Roque, el pequeño que tiene con Leo Squarzon, la sorprendió en vivo.

“Vení, querido. ¡Yo no puedo más! Mostralo cómo esta”, atinó a decir antes de que enfoquen a su niño, totalmente empapado, después de haberse metido con ropa a la pileta.

Además, ante el pedido del menor de ir a la pileta, Amalia se sinceró: “No puedo ir a la pileta, estoy haciendo una nota. ¡No puedo más, hijo, te juro!”, lanzó, agarrándose la cabeza.

Más sobre este tema Yanina Latorre relató su tenso encuentro con Rocío Oliva: "Te mira pendenciera, como que si te acercás te faja"

“Cuando me paso que casi me muero en una cirugía, que fue un ataque de estrés, me fui con mi marido solos a Miami para poder bajar 25 mil cambios. No sabés lo mal que se portaron éste y la hermana mayor”, cerró la diputada, en referencia a Roque y Uma, fruto de su anterior relación con Fabián “el Ogro” Fabbiani.