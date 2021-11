El momento de tensión de Karina Mazzocco con sus panelistas de A la tarde: "Si no me dan bola, no se entiende nada"

A un año de cumplirse la muerte de Diego Maradona, en A la tarde analizaron en qué punto está la causa que se lleva adelante para determinar si hubo responsables en este desenlace. Sin embargo, en medio del debate, las voces que se alzaron para sumar más información a este tema y los acalorados puntos de vista que se escucharon en el ciclo de América, Karina Mazzocco sentó postura con sus panelistas y se vivió un momento de tensión al aire.

“A ver, a ver. Por favor, chicos, ¡de a uno! ¿Qué pasa hoy?”, lanzó la conductora tras escuchar a Cecilia Carrizo, Guido Záffora, Luis Ventura, Débora D’Amato y Luis Ventura hablando casi al mismo tiempo.

“Che, che. ¿Me dan bola? Paren un poquito. Hoy somos un montón y estamos más apasionados que nunca. Si no me dan bola a mí, no se entiende un pomo. ¿Estamos?”, cerró Mazzocco, visiblemente molesta y buscando que sus compañeros se organicen para tomar la palabra.

DESGARRADOR MENSAJE DE DALMA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE DIEGO MARADONA

Dalma compartió un retrato de su papá de hace muchos años atrás luciendo la camiseta de la Selección Argentina y a punto de jugar un partido.

Junto a la imagen, contó lo mucho que le cuesta la vida sin él y pidió que se esclarezca la causa de su fallecimiento.

“Hace unos años que el mundo es más horrible porque vos no estás en el... Justicia es lo único que pido", sentenció.

CONMOVEDOR POSTEO DE GIANINNA A UN AÑO DE LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

Gianinna agregó una foto retro muy linda junto a Diego en las redes y le sumó una conmovedora dedicatoria: "Desde la cuna hasta la eternidad. Conmigo siempre... Te amo, pá", expresó, con ternura.