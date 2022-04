El momento a puro mimo y complicidad de Majo Martino y Chanchi Estévez que despertaron los celos de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

Lejos de pasar por alto el momento de complicidad y mimos que vivieron Majo Martino y Chanchi Estévez en la misma cama de El Hotel de los Famosos, Alex Caniggia volcó su incomodidad y sus compañeros reaccionaron.

“¿Me hacés mimos acá en el brazo para que me duerma?”, fue el pedido de la panelista al exfutbolista que generó la reacción del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

“Gato, ojo donde metés la mano”, fue la advertencia del joven. A lo que Majo respondió: “¡Qué pesado que es este chico! Es un pesado señor, usted. Métase en su cucharita que yo no me meto en la suya. Déjeme hacer tranquila lo mío”.

“Yo no soy un tipo de compartir. No me gusta compartir nada, todo para mí”, cerró el hermano de Charlotte Caniggia, sincerándose ante las cámaras.