Moliniers contó que tuvo que ir a terapia tras conocer a Tinelli: "Llegaba a mi casa y vomitaba porque me alterabas"

No es parte de los famosos que participan del Súper Bailando. Pero además de ser el partenaire de La Chipi, Jorgito Moliniers se hizo un nombre propio a raíz de los divertidísimos idas y vueltas que mantiene con Marcelo Tinelli al aire.

En esta oportunidad, al bailarín sorprendió al revelar las sensaciones que le causa el conductor desde que se conocen: "¿Te acordás Marce, ese año en el que entré por primera vez en el Bailando en el 2012? Cuando me hablabas mucho, yo llegaba a mi casa y vomitaba. Entonces un productor le dijo a Hugo Ávila (su pareja y exjefe de coach del programa) que me tenía que llevar a terapia porque vos me alterabas mucho a mí… hasta ahora", explicó Moliniers, generando la risa de todos los presentes.

"Yo no soy así en la vida real, solamente vos me ponés en un lugar raro. Tenés la energía de Lucifer. La psicóloga me dijo que este tema es sólo contigo y que la manera de romper con esto era tocándote todo el tiempo", agregó.

Además, Jorgito reconoció que el consejo de la profesional logró alivianarlo: "Y es verdad, al tocarte es como que se rompe todos los nervios que tengo. Cuando te abrazo, como relajo y cuando te tengo cerca, tiemblo y no puedo hablar. Te toco enseguida, trato de bloquearte y me hace bien"”.

"Mi psicóloga también es medium y sabe un montón de cosas. Dijo que nos conocimos en otra vida cuando éramos soldados romanos y nos matamos. Esa terapia la hice en 2012 y me dijo que nos volvimos a ver porque teníamos algo pendiente, pero nada con connotación sexual", cerró, mientras Tinelli se sumaba a la desopilante previa con chistes.

