La Mole Moli rompió el silencio luego de que su mujer lo denunciara por violencia de género: "No le pegué"

La presentación de una denuncia por violencia de género el jueves por la mañana de la mujer de Fabio “la Mole” Moli contra él generó controversias. Según el Polo de la Mujer de la localidad cordobesa de Villa del Rosario, Marta Galiano llegó a la dependencia “muy golpeada” por lo que el exboxeador quedó imputado por “la supuesta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas”.

"Ella fue y dijo que no quería estar más en mi casa y me puso una restricción (de acercamiento perimetral) de 300 metros". G-plus

El viernes La Mole rompió el silencio en diálogo con El show de la Mañana, el programa de eldoce de Córdoba del cual es panelista: “Por lo que me notificaron en la Policía, la Negra no hizo ninguna denuncia de violencia de género. Ella fue y dijo que no quería estar más en mi casa y me puso una restricción (de acercamiento perimetral) de 300 metros. Estuve escuchando en todos los medios que la Negra estaba desfigurada, que la había cag… a palos, que estaba internada. Todas mentiras”.

Más sobre este tema La mujer de La Mole Moli denunció al exboxeador por violencia de género: quedó imputado por lesiones y amenazas calificadas

Luego, agregó: “La Negra fue esta mañana a decir que se arrepintió de lo que estaba haciendo y fue a levantar la denuncia. Nada más que en la comisaría donde hizo la denuncia le dijeron que no podía levantarla de un día para otro, que hay que esperar dos o tres días. No sé si es cierto o no”. Ante la duda del conductor, la Mole habló del conflicto conyugal: “La discusión existió, obviamente. Se ve que cuando discutimos se le salió la cadena y dijo ‘no quiero estar más con este loco y se fue a la mier…, y fue a la Policía”.

“La Negra fue esta mañana a decir que se arrepintió de lo que estaba haciendo y fue a levantar la denuncia". G-plus

Aunque luego enfatizó: “No puede ser que la Negra tenga la cara desfigurada si yo no le pegué en la cara. No le pegué en ningún momento. Fue una discusión terrible, grandísima a la mañana temprano, pero quedó todo bien. Ella se fue a comprar las cosas y yo tipo 9 de la mañana me fui a laburar. Estaba todo bien, no sé qué le pasó a la Negra. Hemos tenido miles de discusiones y hace 30 años que estamos juntos”.

"Fue una discusión terrible, grandísima a la mañana temprano, pero quedó todo bien. Ella se fue a comprar las cosas y yo tipo 9 de la mañana me fui a laburar. Estaba todo bien, no sé qué le pasó a la Negra". G-plus

Con vehemencia, Moli dijo que su mujer estaba acompañada por sus tres hijos y que no pudo contactarla porque “va a respetar la restricción” perimetral y pidió que una vez “le crean al hombre”. Al final, Fabio la Mole Moli concluyó: “Entre nosotros esta todo aclarado. Es más, ahora va a salir grabando un video desmintiendo que está desfigurada, para que vean que no tiene ningún golpe”.

La palabra de la esposa de La Mole Moli pic.twitter.com/mfNBqY2Odg — PabloLayus (@PabloLayus) 11 de enero de 2019

Tal como anticipó la Mole, cerca del mediodía del viernes Marta Galiano publicó un video defendiendo a su pareja: “Es una excelente persona y un excelente hombre. Yo lo que les pido es que no lo destruyan. Nada de lo que dicen en los medios es verdad. Fabio a mí no me tocó. Acá estoy yo dando la cara y defendiendo a mi familia”.

Si sufrís violencia de género llamá al 144, la línea nacional de asistencia a las víctimas