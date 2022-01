Misteriosa respuesta de Wanda Nara sobre la posibilidad de tener más hijos con Icardi: "En Año Nuevo, Mauro me dio una sorpresa con un pedido"

Si bien no es la primera vez que sobrevuela la posibilidad de que Wanda Nara y Mauro Icardi –que ya son padres de Francesca e Isabella- agranden la familia, empresaria (que también tiene a Valentino, Benedicto y Constantino con Maxi López) que contundente a la hora de hablar de este tema.

En medio de su ida y vuelta con sus seguidores, un usuario fue al hueso con su pregunta: “¡Qué lindo es Mauro! ¿Tendrías otro bebé? ¿El sexto?”, le consultaron. A lo que Wanda se sinceró: “Al principio del año pasado, lo veníamos planeando mucho. Y el 1 (de enero), él medio una sorpresa con un pedido especial. Veremos”.

“¿Te gustaría tener un varón con Mauro?”, fue otra de las dudas que llegaron a sus redes sociales. Y la empresaria cerró, sincera: “Yo quiero un varón y Mauro, otra nena”.

Foto: Captura de Instagram Stories

WANDA NARA REACCIONÓ CUANDO LE PREGUNTARON POR SU DIGNIDAD TRAS EL AFFAIRE DE ICARDI CON LA CHINA SUÁREZ

Para Wanda Nara, el engaño que Mauro Icardi consumó con China Suárez, y que desencadenó una fuerte crisis matrimonial, quedó en el pasado.

Algo lo dejó en claro cuando respondió las picantes dudas de un usuario de Instagram: "¿Realmente seguís enamorada de él? ¿Dónde queda la dignidad y el respeto que merecés?".

"La dignidad no me la da un hombre. Me la doy sola sabiendo todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, la gran mujer que soy y mi manera de ser", arrancó Wanda Nara.

Y cerró: "En cuanto a mi marido, es lo que siempre quise. Alguien que de frente cuente las cosas que nadie diría, ni dicen o niegan a muerte" "Yo no soy quien para condenar a nadie. Yo siempre le conté todo... Y él a mí. Creo que eso es respeto también".

Foto: Capturas de Instagram Stories