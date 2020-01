Misteriosa declaración de Loly Antoniale sobre su regreso a los medios: "Lo que puedo decir es que ya voy a volver"

Después de separarse de Jorge Rial, en 2014, Loly Antoniale dio un paso al costado y se alejó de los medios masivos de comunicación. También, de la Argentina. Y se encuentra instalada en Miami, Estados Unidos.

Se siente "tranquila" lejos del mundo del espectáculo aunque, a veces, nostálgica. "Obvio que siempre se extraña, pero así estoy muy bien. Estoy tranquila y hoy por hoy priorizo eso: mi tranquilidad, mi paz y mi vida por sobre cualquier otra cosa", le contó a la revista Pronto.

Sin embargo, según aseguró a la publicación, la siguen convocando "todo el tiempo". "Esta temporada tuve varias ofertas para sumarme a distintas obras pero, por el momento, no", aclaró.

Aunque se siente "agradecida y bendecida" por su vida actual, no le cierra la puerta a una vuelta futura. "Te juro por Dios que no paran de llamarme y de tenerme en cuenta. Me ofrecen trabajos, notas interesantes y todas cosas lindas, pero no es el momento", explicó. Y remató misteriosa: "Ya voy a volver. En algún momento voy a volver. Es lo que te puedo decir".

Si bien está feliz en los Estados Unidos, extraña "horrores" a su familia. Por eso, viajó a Córdoba para disfrutar del verano junto a sus seres queridos. "Mi mamá, Betty, está feliz de que ahora estoy acá", concluyó entusiasmada.

¡Todo a su tiempo!