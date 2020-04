Mirtha Legrand reveló sus rutinas en cuarentena: "Hablo a las tres de la madrugada con mi hermana Goldie"

Mirtha Legrand también quiso decir “presente” en el especial solidario Unidos por Argentina a favor de la Cruz Roja para combatir la pandemia del coronavirus y, por eso, mantuvo una charla telefónica desde su casa con Mariana Fabbiani, a quien le contó cómo vive este momento tan difícil para el mundo.

“Estoy sola en mi casa, bueno con Elvira que es mi asistente. Pero hablo por teléfono todo el día, whatsappeo, leo los diarios, algún libro, camino por la casa, hago un poco de gimnasia. Doy tres vueltas cada tanto por mi casa, voy y vengo. Hago un poco de gimnasia, ordeno papeles de mi escritorio. Lo que hace todo el mundo”contó la diva.

Y compartió su preocupación: “Estoy muy preocupada con todo esto que está pasando. Yo soy una mujer grande, nunca pensé vivir una situación como esta. Es mundial, la humanidad entera está enferma. Es terrible”.

"Me conecto con mis nietos, bisnietos, mi hija y con mi hermana Goldie que nos hablamos a las 2 o 3 de la madrugada porque yo soy nochera" G-plus

“¿Has visto que el aislamiento es una cosa espantosa? A mí de pronto me atacan unas ganas de salir y yo no soy muy salidora pero me dan ganas de salir a la calle porque te sentís presa. Estoy sorprendida del grado de acatamiento que han tenido los argentinos en cuanto al aislamiento”, agregó sobre la cuarentena.

A la hora de un mensaje al público que la escuchaba, Mirtha dejó una reflexión y contó con quiénes habla cada día: “Hay que rezar, tener calma, tranquilidad, distraerse, porque a la mente la van ocupando pensamientos muy oscuros, escuchar música y conectarse con sus seres queridos. Todos los días me conecto con mis nietos, bisnietos, con mi hermana Goldie que nos hablamos a las 2 o 3 de la madrugada porque yo soy nochera, y sobre todo con mi hija Marcela Tinayre”.