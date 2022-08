Mirtha Legrand fue con sus bisnietos al teatro: el emotivo video

Mirtha Legrand sorprendió al público de Come from away, la obra teatral que debutó en el Teatro Maipo, haciéndose presente en la sala con su familia.

La conductora de eltrece, que disfruta muchísimo de los espectáculos teatrales, se divirtió de la mano de su hija, Marcela Tinayre, y sus bisnietos, Ámbar De Benedictis y Alí Valenzuela.

La audiencia, fascinada por la presencia de la diva, se paró al verla y la aplaudió en más de una ocasión. Por eso, la conductora se mostró tan agradecida como emocionada.

MIRTHA LEGRAND HABLÓ ANTE EL PÚBLICO TRAS LA FUNCIÓN DE COME FROM AWAY

La diva, además de elogiar la obra teatral y a sus actores, le agradeció al público por su cálida bienvenida.

"Muchísimas gracias por el recibimiento y por las flores que me han traído...".

"Les quiero decir que este palco lleva mi nombre, tiene una placa con mi nombre...".

"Así que el que viene y toma este palco, viene gratis, es invitado mío", dijo, divertida, haciendo reír a los presentes, mientras su familia la observaba con ternura.

¡Una genia!