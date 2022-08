Mirtha Legrand filmó la promoción de la nueva serie de Game of Thrones: "Ella es nuestra reina"

Mirtha Legrand siempre vuelve, y no solo lo hará en breve a la conducción de La noche de Mirtha por eltrece, sino que también lo hizo a la actuación en la promoción de La casa del dragón, la nueva serie de Game of Thrones.

Diego Luis, el director de marketing de HBO Max en el Cono Sur, contó que Mirtha se prestó con mucho gusto a filmar esta promoción, e incluso le puso su toque al guion que le habían escrito previamente.

“Hay un remate en el que ella usa su famosa frase: ‘Como digo siempre, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan; y si te ven bien, te quieren robar el trono’”, dijo el ejecutivo en diálogo con Por si las moscar para La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Más sobre este tema Mirtha Legrand y Adrián Suar anunciaron cuándo será el regreso de la diva a la televisión

MIRTHA LEGRAND, LA REINA DE LA TV ARGENTINA, FILMÓ UNA PROMOCIÓN DE GAME OF THRONES

“Ella se aprendió el guion, se preparó y le generó buenos recuerdos de su época como actriz”, dijo Diego Luis, que destacó que “Mirtha es una persona muy querida, muy respetada. Eso también nos construye como marca”.

Asimismo, el directivo señaló que pensaron especialmente en Mirtha para encarar este comercial. “¿Quién es nuestra reina? ¿Quién es nuestro personaje más importante en Argentina, nuestra realeza? Es Mirtha Legrand”, analizó.

“Usamos una analogía con lo que es la familia de Mirtha. Contactamos a Nacho Viale, le contamos un poco la idea y se subió enseguida. Nacho la pudo convencer para que se sumara. Ella es nuestra reina. Ella tiene todas las características de una Targaryen”, cerró el directivo, sobre este divertido proyecto de Mirtha, que se ubica en la misma línea de lo que hicieron otras estrellas como Moria Casán con Orange is the new black, y Carozo y Narizota con la serie El cristal encantado, la era de la resistencia.