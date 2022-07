Mirtha Legrand y Adrián Suar anunciaron cuándo será el regreso de la diva a la televisión

Después de meses de idas y venidas, el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece es casi un hecho, al punto de que la diva y Adrián Suar hablaron en la previa a un estreno teatral para confirmar la noticia.

El gerente de programación de eltrece aprovechó un móvil de Telenoche en el reestreno de Piaf para confirmar que “está todo bien” de parte de la emisora de Constitución. “Hoy mandamos a las correcciones del contrato, y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir”, señaló Suar, que confirmó que la vuelta de la diva es "inminente".

Asimismo, Adrián confirmó que el contrato es por los programas del sábado a la noche y del domingo al mediodía y que "está todo bien" de parte del canal para que el regreso se produzca en septiembre. “Con Juana y con Mirtha, con las dos”, confirmó “el chueco”, que les avisó que “La Chiqui” estaba al llegar.

ADRIÁN SUAR Y MIRTHA LEGRAND CONFIRMARON QUE REGRESAN LOS ALMUERZOS A ELTRECE

Unos diez minutos después, llegó al lugar “La Chiqui”, que se mostró contenta con la noticia, aunque buscó hacerse la indiferente, pero la sonrisa la delataba. “No sé, no sé, no estoy al tanto”, dijo la diva de los almuerzos.

“Él (por Suar) dice que ´si, pero hay otro que tiene que convencerse”, dijo Mirtha, en referencia a Nacho Viale, y negó saber algo sobre los montos que se manejan en la negociación. “¿Querés que te diga algo? No tengo idea de cuánto gano”, aseguró, entre risas.

“Yo tengo ganas de volver a trabajar, lógico”, dijo Mirtha, que reveló que Juana Viales está “de viaje” aunque confirmó que su nieta iría los domingos y ella las noches de los sábados. “En eltrece me siento muy cómoda por son muy amorosos conmigo, porque siempre me apoyan y me alientan. Tenés rating, te felicitan, no tenés y no te dicen nada”, cerró.