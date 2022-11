Miriam Lanzoni le envió un tierno mensaje a Alejandro Fantino por su boda con Coni Mosqueira

Movilizada por el casamiento de Alejandro Fantino con Coni Mosqueira, la ex del conductor, Miriam Lanzoni, le mandó un sentido mensaje. Por primera vez, contó qué dulces palabras eligió para felicitarlo.

"Me cayó increíble de lindo que se haya casado, me parece hermoso lo que pasó, es una de las personas más lindas que conocí en mi vida, no tengo más que cosas lindas para desearle a él, a su familia y a Coni, que me encanta aunque no tenga que encantarme a mí", contó, re buena onda, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió describiendo el mensaje que les envió. "Me alegra sobremanera y cuando me enteré de que se iba a casar lo saludé y le hice extensivo el saludo a su mujer, obvio que le mandé un mensaje, es lo que siento y de verdad me pasa, depende de la relación que construís, el proyecto de pareja se terminó pero fue muy importante en mi vida, cómo no me va a alegrar que esté súper enamorado", cerró, muy dulce.

"Cuando me enteré de que se iba a casar lo saludé y le hice extensivo el saludo a su mujer". G-plus

LA INCÓMODA REACCIÓN DE FANTINO CUANDO LE CONSULTARON SI INVITARÍA A MIRIAM LANZONI A SU BODA

Pero la actitud del conductor de Animales sueltos cambió cuando le consultaron su invitaría a Lanzoni a su boda, luego de que las panelistas del ciclo afirmaran que no se saluda con Mosqueira cada vez que se encuentran.

“Ya me llevás a ‘temas’”, dijo Fantino, notablemente incómodo pese a lucir una sonrisa de oreja a oreja, aunque no se privó de contestar que, en caso de ser invitado al casamiento de Lanzoni, iría. “Vamos”, dijo, antes de desaparecer fuera de cámara.

“Él va al del ella, pero a ella no la invita. Pero es porque Miriam no tiene onda con la actual de él”, dijo Rodrigo Lussich. “A Fantino le encantaría invitarla, eso hay que decirlo, pero no puede hacerlo porque a Coni no le cae bien Miriam”, agregó Mariana Brey.