Miriam Lanzoni apuntó contra Jorge Rial en medio de la polémica: "Viví cosas muy feas, me acusó de infidelidad"

Miriam Lanzoni criticó fuerte a Jorge Rial en A la Tarde en medio de la polémica que desató la separación del periodista de Romina Pereiro.

Ante los cuestionamientos de Rial al tratamiento que la prensa le está dando a su separación, Miriam recordó una situación incómoda que vivió producto de sus dichos en Intrusos.

“Me parece muy extraño que justamente él hable de noticias infundadas, sin antes ser chequeadas, porque en carne propia me tocó vivir cosas muy feas de su parte”, dijo sin filtros la actriz.

"Me acusó de infidelidad en mi matrimonio anterior, después me enteré por dónde le llegaba. Nunca pidió disculpas". G-plus

Idignada, Lanzoni dio detalles del escándalo en la que se vio involucrada cuando estaba en pareja con Alejandro Fantino: “Me acusó de infidelidad en mi matrimonio anterior, no me nombró directamente pero dio todas las pistas”.

“No afectó mi matrimonio pero es muy feo que te coloquen en un lugar cuando es una noticia infundada y después me enteré por dónde le llegaba”, sentenció en la emisión de América.

CONTUNDENTE REFLEXIÓN DE MIRIAM LANZONI SOBRE JORGE RIAL

Miriam Lanzoni se metió en la polémica que envuelve a Jorge Rial en los últimos días después de anunciar su separación de Romina Pereiro y lanzó una contundente reflexión.

“Me parece que él tiene que entender que él se maneja así y por qué otra persona no lo debería hacer. Él nunca pidió disculpas y que no lo pretenda”, analizó Lanzoni tajante.