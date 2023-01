Mimi Alvarado cruzó fuerte a Rocío Marengo y a Marian Farjat en El hotel de los famosos 2: "Ahora sí me enojé"

El inicio de El hotel de los famosos 2 ya despertó polémicas y viejas heridas salieron a la luz como una pica que sigue vigente entre Mimi Alvarado y Marian Farjat, en la que luego se metió Rocío Marengo para terminar hacerle saltar la térmica de la dominicana.

Todo comenzó en la entrada del hotel, donde Farjat confesó que no sabía si estaba todo bien con Mimi, que la tenía en la mira por una relación fallida que la ex Gran Hermano tuvo con su hermano en el pasado y que se cerró de la mejor manera.

“Ustedes saben que callada no me quedo, y que soy bien picante, y que sé muchas cosas de todos”, advirtió la novia de El Tirri, que hacia el final del envío se convirtió en la primera nominada del reality que conduce el Chino Leunis y Pampita.

Más sobre este tema La reacción de Rocío Marengo cuando Fernando Carrillo y Emiliano Rella se ofrecieron a donarle esperma

MIMI ALVARADO CRUZÓ MUY FUERTE A ROCÍO MARENGO Y A MARIAN FARJAT

“Yo me lo veía venir. Quizá me equivoque, pero me gusta decírtelo porque, quizá, podés abrirte un poco más. La idea acá es conocernos”, le recomendó Rocío. “¿Abrirme más? Pero yo estoy mala, esa es tu perspectiva”, le respondió la mediática.

“A mí me parece que tenés ganas de pelearnos, de pincharnos. A todos nos chocó que digas que ‘tenés información’”, agregó Marengo, provocándole a la dominicana una angustia que no pudo disimular en su cara.

“Capaz si te mostraras tal cual como sos, porque no es la verdadera Mimi esa”, le dijo Marian Farjat, mientras el Chino Leunis tiraba un poco de pólvora al asunto preguntándole si Mimi podía ponerla en riesgo con algún dato sobre ella.

Más sobre este tema Así debutó El Hotel de los Famosos 2: uno por uno, la presentación de los 16 participantes

MIMI ALVARADO, ENFURECIDA POR SER LA PRIMERA NOMINADA DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

“No, yo estoy muy tranquila con quien soy, con lo que hice y lo que hago. Si está enterada de algo que hice en mi pasado, lo podemos hablar, no tengo problema. Acá no hay ningún santo”, adelantó Farjat.

“Pero hablemos del candado (una cuestión privada referente a las dos) y de mi hermano, que te lo re comiste y no pasó nada, y no importa. Y tu dijiste ‘tiramela’ y está todo bien, y para mí no es una explicación coherente, es una estupidez”, dijo Mimi, poco antes de estallar.

“Si tú quieres armar tu estrategia, armala bien, pero con la verdad. No mientas, no me gusta. Y Ahí sí me enojo. Ahí sale Mimi Alvarado, en serio”, le advirtió a Marian Farjat.