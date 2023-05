Militta Bora opinó sin filtros de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Es un romance que tiene traición"

Lejos de los escándalos mediáticos, Militta Bora asistió a un evento y fue abordada por el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, quien aprovechó el mano a mano para preguntarle por el explosivo noviazgo de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.

La cantante tuvo una breve relación amorosa con el exfutbolista en 2015. Finalizado el vínculo, Militta calificó a Osvaldo como un “hombre agresivo” y empatizó con el drama que vivió Jimena Barón al lado de Daniel, padre de su hijo Momo.

Más sobre este tema El cansancio de Jimena Barón por las preguntas que le hacen sobre Daniel Osvaldo: "¿Por qué no van a buscar a mi ex a la casa?"

MILITTA BORA OPINÓ SIN FILTROS DE DANIEL OSVALDO Y GIANINNA MARADONA

Alejandro Guatti: -Se está hablando mucho del romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna, de las idas y vueltas que tienen.

Militta Bora: -Me encanta. Me parece que es una historia de amor alucinante. Soy fanática de esta pareja, realmente. Es un romance que tiene fútbol, rock and roll. Tiene todo lo que a mí me gusta.

Guatti: -Hay traición en el medio.

Militta: -Tiene traición. Tiene de todo. Tranquilamente en el futuro podrían hacer la serie de esta pareja.

"Yo cuando salía con Daniel, estaba secretamente enamorada del exnovio de Gianinna, de Lucho Strassera". G-plus

Guatti: -Habló Jimena Barón de lo que le pasó, cómo vivió la traición de Gianinna que era su amiga.

Militta: -Jimena es una genia. Hizo canciones de todo. Pone su vida y sus dramas para promocionar su música. Eso está buenísimo. Yo le hice una canción a Daniel Osvaldo, en mi segundo disco: La dolce vita.

Más sobre este tema Fuerte respuesta de Jimena Barón sobre la postura que tomó Dalma Maradona tras su pelea con Gianinna: "Hubo como una decisión familiar de ausentarse y me parece injusto"

Guatti: -Él dijo que la mujer de su vida era Gianinna, pese a quien le pese.

Militta: -Y puede ser porque ellos ya se conocían de antes. Esta pareja estaba destinada a ser. Y les voy a confesar un secreto exclusivo, yo cuando salía con Daniel, estaba secretamente enamorada del exnovio de Gianinna, de Lucho Strassera.