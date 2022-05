Militta Bora se convirtió en la nueva incorporación en El Hotel de los Famosos: "Me emociona mucho"

Luego de que varios exparticipantes y algunas figuras nuevas ingresaran a El Hotel de los Famosos con la esperanza de ganarse un lugar en el reality, Militta Bora recibió la mayoría de votos de sus compañeros y se convirtió en la primera en volver al juego.

“Militta, tus cinco días en el hotel ya quedan atrás. ¡Bienvenida oficialmente como integrante de El Hotel de los Famosos! Ya están en el hotel y sos la protagonista de esta noche”, fue el anuncio del Chino Leunis en el programa de eltrece.

Por su parte, luego de recibir los aplausos y el reconocimiento del grupo, la joven compartió sus sensaciones: “Me emociona mucho. En un punto como que me quedo shockeada porque me elijan”.

