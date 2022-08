Miguel Romano criticó con todo la caracterización de Natalia Oreiro como Evita Perón: "Nada que ver con Eva, mamarracho"

Sorprendió la forma en que Miguel Romano criticó el look de Natalia Oreiro para la ficción Santa Evita, aunque el peluquero de Susana Giménez y Graciela Borges argumentó sus conceptos.

"Eva llevaba el postizo debajo de las orejas, el ocho que se hacía", explicó el estilista en una nota con Daniel Gómez Rinaldi en Detrás de escena, que compartieron en Socios del Espectáculo.

Luego, se explayó categórico sobre las diferencias entre Evita y la actriz: "A esta chica se lo hicieron arriba. Un rodete que no tiene sostén de nada. Mamarracho".

Por último, Miguel Romano descartó haber deseado lookear a Natalia Oreiro: "Yo cine no hago más. Nada que ver con Eva Perón. Yo cine no hago más. Nada que ver con Eva Perón".

MIGUEL ROMANO, ÁCIDO CON SU AMIGA GRACIELA BORGES

"No sé qué le pasa a Graciela Borges y no entiendo por qué se instaló en Mar del Plata. La verdad que no entiendo por qué se fue a vivir allá. Me invitó 20 veces para ir pero no pude viajar porque estoy con otras cuestiones personales. Insisto, no entiendo por qué se fue", disparó Miguel Romano sobre la diva del cine.

"La última vez que la vi tenía el pelo largo y no estaba como cuando la conocí. No sé qué le pasa. Está achanchada y ya no quiere actuar más. A Graciela la amo de toda la vida y siempre estuvo a mi lado por eso no la entiendo", cerró Miguel Romano picante sobre el deseo de Graciela Borges de dejar de trabajar.