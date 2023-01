Mica Viciconte tuvo un doloroso accidente doméstico: se golpeó la cabeza contra el freezer y le salió un chichón

Las divertidas y relajadas vacaciones familiares de Mica Viciconte en Mar del Plata se vieron por un momento alteradas con el accidente doméstico que sufrió la panelista de Ariel en su salsa y que Fabián Cubero se encargó de comunicar con humor en redes.

"Cosas que pasan cuando te creés que sos la campeona de MasterChef", escribió el Poroto en una historia que subió a su Instagram, en la que se ve a Mica tomándose la cabeza con las dos manos, del dolor, y sentada en el piso.

Desdramatizando el accidente, Cubero subió otra imagen de Viciconte poniéndose hielo en la cabeza, mientras tomaban unos mates. "Así, tranqui ahora", contextualizó Fabián, cuidando de Mica sin perder el humor.

QUÉ LE PASÓ A MICA VICICONTE

Sin dejar que el golpe le borre la sonrisa, Mica Viciconte siguió disfrutando de sus vacaciones en La Feliz con Fabián Cubero, con su hijo, Luca, y las hijas de su pareja. Y le contó a Pronto cómo fue que se lastimó.

“Se me cayó al piso el mordillo de Luca cuando fui a buscarlo a la heladera. Me agaché, me levanté y me di con todo la cabeza contra la puerta del freezer, en la casa de mi hermana Lara… No sabés lo que me duele. ¡Tengo un chichón! Pero bueno, son cosas que pasan", le dijo la panelista.