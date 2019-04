Apostar al amor de Fabián Cubero (40) le trajo más de un dolor de cabeza a Mica Viciconte (29), dado que quedó en medio de la conflictiva separación del futbolista con Nicole Neumann (38), con quien tuvo a sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4), y con quien el tiempo aún no logró armonizar el vínculo post divorcio.

A pocas semanas de mudarse junto al Poroto, la exchica Combate visitó Los Ángeles de la Mañana para hablar de su presente amoroso y del tenso trato de su pareja con la madre de sus hijas, a quien acusó de no respetar el acuerdo de visitas que tiene con sus niñas, tras el "sorpresivo" viaje a Salta.

"¿Le perdonó las infidelidades a Nicole?", le preguntó Ángel. Y Mica le respondió: "Sí, para mí la recontra perdonó. Ya está", dando por sentado que Nicole habría engañado al futbolista. G-plus

"Te puedo hablar del lado de Fabián y él no está enojado (con Nicole). Es una persona que no se enoja, súper tranquila", dijo Mica, a favor de Cubero. Sin embargo, y teniendo en pantalla las últimas declaraciones de Neumann en la revista Gente, Ángel de Brito le preguntó: "Pero ella dice que está enojado y que no la perdona. ¿Qué no le perdona? ¿Separarse?".

Atenta a la pregunta, Viciconte contestó: "Eso lo hablamos hace mucho. Al principio la separación obviamente que le dolió...", comenzó diciendo, sin poder terminar la frase, ante la nueva pregunta sin anestesia del conductor: "¿Le perdonó las infidelidades a Nicole?".

Sin detenerse un segundo a pensar la respuesta, Mica expresó, sin filtro: "Sí, para mí la recontra perdonó. Ya está, fue un pasado. Obviamente (Fabián) estuvo mal, hizo su duelo y le llevo mucho tiempo, no es que fue un mes", dijo Viciconte, dando por sentado que Neumann habría engañado al futbolista.

En mayo de 2017, tras confirmarse la separación de Nicole y Fabián, la modelo fue vinculada sentimentalmente con Pablo Cosentino, exrepresentante de futbolistas y pareja de la modelo Daniela Urzi. Sin embargo, el escandaloso rumor fue desmentido por sus protagonistas.