Mica Viciconte y Roberto Funes Ugarte, cara a cara tras su cruce en las redes: "No te quería ni ver"

A fines de febrero, Mica Viciconte explotó en sus redes contra Roberto Funes Ugarte al sentir que el conductor de Viaje Chef cometía una picardía contra ella debido a su amistad con Nicole Neumann.

“Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V i c i c o n t e (súper fácil) y no Vichiconte”, escribió la mediática, arrobando al periodista.

Si bien el periodista evitó pronunciarse al respecto, las vueltas de la vida, y la temprana eliminación de la mediática en MasterChef Celebrity La revancha, los pusieron cara a cara en el automóvil en el que él lleva a los participantes a su casa, y ambos hablaron del tema.

MICA VICICONTE Y ROBERTO FUNES UGARTE SE AMIGARON TRAS SU DURO CRUCE EN LAS REDES

Mica Viciconte: -Es una gran ayuda tener un bebé y que tenga tres hermanas mujeres, lo van a malcriar, pero creo que es súper lindo porque amor no le va a faltar.

Roberto Funes Ugarte: -Y permitime que te lo diga: vas a ver que con Nicole, Fabián y los chicos en un futuro… son de por vida. Vos lo has dicho, yo te he escuchado. El vínculo es de por vida, vas a ver.

MV: -Ojalá que se lleven todos bien y vivamos felices por siempre. Dios te oiga.

RFU: - Y se van a llevar todos bien: vos, Nicole, Fabián, los chicos, todos. Vas a ver que sí. El tiempo lima todo, Micaela. Mirá lo que me pasó con vos. Acá estamos. ¿Ves? Limamos.

MV: -Limamos. Y a veces las diferencias hacen… Yo soy una persona bastante transparente.

RFU: -Yo debo decirte que a mí me gustó que vos me escribieras aquella vez y que me pusieras en mi lugar, porque estuviste muy bien. Mirá que yo no estoy acostumbrado, ¿eh? Pero no fue con mala intención, te lo digo ahora que estamos acá.

MV: -No, bueno. Lo que pasa es que el embarazo toca una fibra susceptible, ja, ja, ja.

RFU: -Pero, de verdad, no sé si me conociste acá, pero yo fui sincero con vos, de verdad.

MV: -Y yo creo que vos también lo habrás sentido, ja, ja, ja.

RFU: -¡Mamita! ¡Qué charla, mi querida!

Algunos minutos más tarde, el auto llegó a destino y tanto Viciconte como Funes Ugarte se despidieron con la mejor onda.