Mica Viciconte respondió por qué dejó el programa de Maju: "No me sentía capacitada para hablar cosas serias"

El paso de Mica Viciconte por Todas las tardes, el programa que Maju Lozano conduce en El Nueve, fue realmente fugaz. A dos meses de haberse incorporado al panel, decidió dar un paso al costado. En su momento, la conductora le lanzó un palito al aire. "¡Se las tomó!", había dicho.

Ni bien Mica comunicó que ya no quería seguir formando parte del ciclo, se mostró agradecida a través de Twitter. "Gracias a @todaslastardes por darme este lugar. La pasé muy bien, pero el programa fue para un lugar el cual no me sentía cómoda. Gracias y éxitos”, había escrito en febrero de 2018.

"El programa termino siendo otra cosa y la verdad no me sentía muy cómoda en la parte de actualidad cuando recién comenzaba". G-plus

Por lo pronto, Mica la pasa bárbaro en Incorrectas (América). En diálogo con Ulises Jaitt en El show del espectáculo (AM 1300 La Salada) contó por qué renunció al ciclo de El Nueve. "Con Maju y el panel todo bien. El programa termino siendo otra cosa y la verdad no me sentía muy cómoda en la parte de actualidad cuando recién comenzaba", explicó.

"No me sentía capacitada para hablar de algo serio o policial". G-plus

"No me sentía capacitada para hablar de algo serio o policial", detalló Mica. Y aclaró que se fue en buenos términos. "Con un abrazo a cada uno y ya está", sentenció.

¡Sabe lo que quiere!