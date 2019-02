Fiel usuaria a las redes sociales, Mica Viciconte (29) deja espiar fotos de sus producciones, su día a día con sus seres queridos, sus trabajos y la intimidad de su pareja con Fabián Cubero (40), con quien sale desde hace un año y medio.

Con el objetivo de estar cerca de sus seguidores, la exparticipante del Bailando no le esquiva a las preguntas de sus fans, quienes incentivadas por Mica a través de Instagram, llenaron de preguntas de todo tipo a Viciconte... ¡y ella respondió sin tapujos!

"¿Si me gustaría tener hijos? Sí, obvio. Dos. Pero por ahora no. En un futuro me gustaría con Fabián". G-plus

"¿Te gustaría tener hijos?", fue una de las preguntas que le llegaron. A lo que ella no dudó: "Sí, obvio. Dos". En cuanto a que sus deseos se lleven a cabo con el futbolista, Mica agregó: "Por ahora no. En un futuro me gustaría".

Por último, la exchica de Combate, que definió al hombre ideal como aquel que sea "sincero, divertido y buen tipo", se refirió a la posibilidad de convivir con Fabián bajo el mismo techo: "Es un gran paso. Tiempo al tiempo".

Fotos: Capturas de Instagram Stories.