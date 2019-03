En pareja hace casi un año y medio con Fabián Cubero (40), Mica Viciconte (29) se vio inmersa en más de un escándalo mediático e íntimo con Nicole Neumann (38), exmujer del futbolista con quien la relación no encuentra nunca una completa tranquilidad.

Apostando a la convivencia con Poroto, la integrante de la revista Nuevamente juntos visitó Intrusos y no pudo eludir las preguntas vinculadas a la modelo.

"A mí no me agredieron más por mensajes... ¿Si se desbloquearon? Lo que pasa es que, si te mandan 250 mensajes, tipo catarata, decís: 'Por Dios, hablá con la abogada'". G-plus

"¿Nicole no termina de superar que Fabián esté bien con vos?", le consultó Daniel Ambrosino, quien obtuvo una huidiza respuesta. "No, eso no lo sé", dijo Mica, con poca contundencia y dando pie a la repregunta de Adrián Pallares: "Cubero dice que cuando ella consiga un novio va a estar tranquila. Tranquila en el sentido de que no va a tener tiempo para molestar".

En ese momento de la charla, y luego de que Nicole terminara en febrero su noviazgo con Matías Tasín y fuera desvinculada de Cortá por Lozano, Viciconte reflexionó con picardía: "Lo que pasa es que cuando estás sin actividad, o estás tan desocupada, tenés más tiempo para pensar y otras cosas. Entonces, es difícil. Cuando estás ocupada...", expresó la rubia, súper ácida y sin terminar la frase.

Llevando la entrevista al tiempo en el que blanqueó su romance con Fabián, Débora D'Amato le preguntó si le seguían llegando mensajes por WhatsApp a su novio, de parte de Neumann, agrediéndola, y Mica detalló: "A mí creo que no me agredieron más. A él no sé... ¿Si se desbloquearon? Él no la bloqueó a ella... Lo que pasa es que, si te mandan 250 mensajes, tipo catarata, decís: 'Por Dios, hablá con la abogada'. La situación esta es un bajón".