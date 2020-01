Mica Viciconte, molesta con Nora Cárpena por decir que no le interesa el espectáculo: "Me menospreció"

“Mica Viciconte es joven y es mona, pero se me ocurre que a ella le interesa otra cosa, la veo por otro lado, como más del tipo hogareño, poniéndose un instituto deportivo”, aseguró Nora Cárpena, en una entrevista con Moskita muerta en Radio La Once Diez, sobre su compañera de Incorrectas. “La veo desinteresada en el espectáculo, creo que ella ahí se encontró por esas cosas de la vida, siento que no le importa demasiado eso”, lanzó la actriz, y ahora desde Incorrectas la ex Combate salió al cruce.

“Me sorprendió eso de la señora Nora Cárpena, que quiero y respeto mucho”, empezó diciendo Mica, desde un móvil en Carlos Paz donde hace la obra Atrapados en el museo. “Está totalmente equivocada en todo lo que dijo. A mí me interesa mucho lo que hago, disfruto mucho mi trabajo. Me gusta la parte deportiva, pero el espectáculo también”, aseveró la novia de Fabián Cubero.

"No soy una mina que hace las cosas sin ganas. Yo sé que lo de Nora fue sin mala intención. Me sorprendió porque a mí sí me interesa el espectáculo y sentí que me menospreciaba en un punto. Las cosas las hago con amor". G-plus

“No soy una mina que hace las cosas sin ganas. Estoy en una obra de teatro, cumplo los horarios, investigo”, aseveró Mica, sobre su rol en el ciclo de Moria Casán y en la obra que comparte con Pedro Alfonso y Julieta Prandi. “Yo sé que lo de Nora fue sin mala intención. Yo la quiero y la admiro, pero me sorprendió porque a mí sí me interesa el espectáculo y sentí que me menospreciaba en un punto”, se sinceró. “Las cosas las hago con amor”, finalizó Mica Viciconte.