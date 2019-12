Mica Viciconte, indignada con Julieta Biesa por hablar de su encuentro en la calle con Diego Latorre: "Me parece espantoso que cuente esto"

Luego de que en Incorrectas la vedette trans Julieta Biesa contara detalles de un supuesto encuentro en la calle con Diego Latorre, se desató un escándalo en vivo entre las panelistas y la chica en cuestión.

Luego de que Celina Rucci, panelista del programa de Moria Casán, contara el rumor que hablaba de un supuesto encuentro cercano entre Biesa y Latorre, Biesa salió al aire y contó qué pasó con el periodista deportivo: “Yo iba con unos amigos a un bar. Habíamos tomado un par de tragos y estábamos con los chongos jodiendo por la calle. Íbamos con la ventanilla baja y yo estaba re ‘montada’, estaba relinda”, empezó relatando. “De repente vemos que nos seguía una camioneta y medio que nos asustamos. Fueron cuatro cuadras y medio que me dio miedo. Cuando llegamos al semáforo él bajó la ventanilla y era Diego Latorre. Yo me quedé muda. Onda ‘con todos los problemas que tuvo...’”, aseveró.

Julieta Biesa: "Diego (Latorre) frenó en un semáforo y me dijo 'bajá del auto', yo estaba con mis amigos. Entonces yo voy y le digo 'hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?'. A lo que él me responde 'si, todo bien. Subí y vamos al telo'. '¡¿Qué?! ¡¿Al telo?!', le dije". G-plus

Tras escucharla atentamente, Mica Viciconte intervino, indignada: "Me parece patética esta chica. Es innecesario. Más allá de que Diego haga lo que quiera, es espantoso también lo que está haciendo, pero me parece espantoso que ella cuente esta situación. Me parece que es un mina que está buscando cámara. Innecesario, poco código, horrible. Te cagás en la familia. Yo no me meto con una persona casada".

"Yo salí al aire porque me llamaron, para aclarar lo que estaban diciendo y porque es el programa de Moria", se justificó la vedette.

Natalie Weber, Sofía Zámolo y Nora Cárpena se sumaron al reclamo. Pero al final de la entrevista, Biesa chicaneó a la pareja de Fabián Cubero: "Moria, le mando un besito a Micaela, decile que no sé qué le pasa". Y, fiel a su personalidad, Viciconte no se calló: "Si tenés algún problema, decímelo directamente".

"Que Cubero se ponga las pilas nena, porque estás demasiado 'ufff'", redobló la apuesta la vedette. Y Mica cerró, sin filtro: "¿Sabés de qué me da la pauta? Que evidentemente sos una 'buscafama', patética, sin códigos y el día de mañana todo te va a volver solito. Que descanses".

