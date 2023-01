Mica Viciconte impactó con una trikini animal print de lazos insinuantes y tajos laterales

Mica Viciconte viajó con su pareja, Fabián Cubero, y su hijito juntos, Luca, a Brasil para vivir unas inolvidables vacaciones playeras en familia.

Muy agradecida por esta "escapada" a la playa, la panelista de Ariel en su salsa compartió las fotos más sensuales luciendo una trikini tan original como canchera a orillas del mar.

Mica se puso un traje de baño enterizo de estampado animal con tajos laterales; cada una de sus partes está atravesada por un lazo que recorre su cuello, une los triángulos invertidos del corpiño y termina en la parte de abajo, dándole firmeza a la pieza de diseño.

LUCA CUBERO LE DEDICÓ ESTE DULCE POSTEO A ALLEGRA, SIENNA E INDIANA CUBERO

"Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa".

"¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", expresó Mica o Fabi, con la voz del bebé, al pie de las fotos más lindas del pequeño con las nenas.