Mica Viciconte habló por primera vez de los rumores de crisis con Fabián Cubero: "Hubo problemas en casa"

Mica Viciconte habló por primera vez de los rumores de crisis con Fabián Cubero. En el programa Ariel en su salsa, la modelo fue interrogada por su situación sentimental: "Hubo problemas en casa", dijo.

Ariel Rodríguez Palacios, el conductor del programa de Telefe, le preguntó a Mica sobre Cubero, que había viajado a Brasil por cuestiones de trabajo: "¿Ya volvió de Brasil el muchacho?"

"Sí, ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos. Hubo problemas en casa pero no hubo crisis como dicen todos los portales", respondió Viciconte.

"Bueno, Mica, ya que estamos podés aclarar si hay o hubo crisis entre ustedes", le dijo Nicolás Peralta.

"No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés", contestó ella. Y Peralta quiso saber si el reencuentro había sido fogoso.

"No, nada de eso, si llegó tarde y fue todo un caos. No sabés lo que fue anoche nuestra casa; un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo", cerró Mica.