Las vacaciones de Fabián Cubero (40) y Mica Viciconte (30) a Disney provocaron un nuevo conflicto con Nicole Neumann (38), exmujer del futbolista, quien criticó que no llevara a sus tres hijas Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (4) al parque temático.

“A mí lo que me importa es que por suerte todos los años llevo a mis hijas de vacaciones. Si yo viajo sola es porque también les puedo convidar un viaje a ellas, sino a mí no me daría el corazón ni la cara. Después, cada uno hace lo que quiere...”, disparó la top.

En diálogo con Intrusos, Mica se refirió a la polémica con los resguardos de la medida cautelar que le impuso Nicole judicial para que no la nombre a ella ni a sus niñas: “El viaje lo organizamos nosotros dos solos”, aseguró la exchica Combate.

El cronista Javier Beccaria también le recordó que Nicole respondió con ironía cuando Cubero dijo que no las llevó para que no pierdan días de clases: “No tengo idea y lo que sé tampoco lo puedo decir así que me lo guardo todo para mí. Tengo entendido que tampoco puede hablar, nadie puede hablar acá. Te puedo hablar de Fabián, que es súper responsable”, aseguró Viciconte, haciendo referencia al bozal legal que la pareja también impuso a Nicole y defendiendo el rol de padre de Fabián.

"El que lo conoce a Fabi sabe perfectamente cómo es. Vivo con él y veo la realidad, no hace falta decirlo" G-plus

Al ser consultada sobre la postal que compartió Geraldine, la hermana de Nicole, con las nenas el Día del Padre cuando Fabián estaba aún de vacaciones, Mica dijo: “No tengo idea. Para mí el Día del Padre es todos los días. Cuando uno tiene la consciencia limpia, como es mi caso que estoy tranquila y haciendo las cosas bien, no tengo que hacer nada para demostrar o decir por qué hago las cosas”.

¿Cubero es un padre presente? “No puedo contestar eso. Pero el que lo conoce, sabe perfectamente cómo es Fabi”, aseguró Mica. Y el notero redobló la apuesta al decirle: “Nicole dijo que antes de estar con vos, Fabián era más presente con las nenas”.

Con una sonrisa, Mica respondió con ironía: “¡Ay! Soy un descontrol yo. El que lo conoce a Fabi sabe perfectamente cómo es. Vivo con él y veo la realidad, no hace falta decirlo. Por un lado, está bueno que este bozal no me deje hablar porque si yo sé lo que hago ¿para qué voy a hablar?”

