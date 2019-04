Tras un año y medio de noviazgo, Mica Viciconte (29) y Fabián "Poroto" Cubero (40) decidieron dar un paso más en la relación y apostar a la convivencia. Feliz con esta nueva etapa de su vida, la panelista de Incorrectas dio detalles de cómo es vivir con Indiana (11), Allegra (8) y Sienna, las hijas que el futbolista tuvo con Nicole Neumann (38).

Lejos de aquellas declaraciones en las que descartaba la convivencia "porque es un quilombo entre nosotros, sus hijas y mi perra", Viciconte habló de su cambio de parecer: "Creo que no lo pensé, que estaba tomándome un vino y flashée. Es un montón. Las chicas no son mis hijas, entonces es otra responsabilidad. Si fueran mis hermanitas o primitas las podría tener un poco más cortas, pero no", expresó Mica en diálogo con la revista Pronto.

Luego, se refirió al orden de la casa con tres pequeñas: "No tengo ni niñera ni mucama, soy yo y nadie más. Pero las chicas jamás dan vuelta la casa porque cada uno tiene su canasto y dejan todo lo que tienen para lavar ahí. Cuando comen, dejan el plato y la taza en la bacha y yo lavo después. Uno siempre se adapta".

Por otro lado, se mostró muy contenta con la aceptación que tuvo de las niñas: "Hay amor y buena onda, los nenes no mienten. Yo no cumplo el rol de nadie. Salgo con Fabi que tiene tres hijas y por lo tanto tengo una relación. Y ahora que vivimos juntos más todavía y hasta les hago las camas todos los días. Es cierto que tenía mucho miedo de que no me aceptaran porque encima ellas son tres. Pero intenté no ponerme ninguna presión y tampoco caretearla. Jamás me haría la simpática de más, soy como soy".

"Ellas son eléctricas y quieren hacer de todo. Son nenas que están en crecimiento y quieren jugar todo el día. A veces jugamos a la casita robada cien veces y no se cansan, pero tampoco me da para decirles que no quiero jugar más", agregó.

Por último, la exchica Combate no escatimó en halagos al describir el rol de papá de su pareja: "Fabi no tiene ningún defecto, es muy buen papá. Es súper presente y te juro que las ama y vive para ellas. Les da lo que quieren y muchas veces termina malcriándolas. Quizás le piden chocolates y les dice que no, pero a los cinco minutos se los compró".

