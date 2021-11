Mica Viciconte apuntó contra Denise Dumas antes del debut de ambas en MasterChef: "Me tiene que pedir disculpas públicas"

Las cocinas de la tercera temporada de MasterChef Celebrity tienen entre sus filas de famosos a Mica Viciconte y Denise Dumas. ¡Y antes del estreno los roces comenzaron! En una entrevista exclusiva con Ciudad la ex figura de Combate contó por qué se lleva mal con la conductora, y Nicole Neumann tiene mucho que ver.

“Con ella arrancamos con el pie izquierdo. Yo tuve una mala experiencia con ella fuera de MasterChef”, aseguró Mica, quien en julio del año pasado había estallado luego de que, según sus palabras, la exconductora de Hay que ver hablara de supuestos maltratos en la relación que ella tiene con las hijas de Fabián Cubero y Nicole.

“Ella me acusó de varias cosas, por medio de alguien que le habrá pasado una información que no era cierta. Me hubiese gustado que me pida disculpas públicamente, como corresponde", afirmó.

"Acusar e injuriar a alguien no es la manera de hacer mierda a una persona, sin ningún motivo y sin ninguna prueba concreta por defender a otra persona”, señaló Mica, molesta sobre el fuerte conflicto que tiene con su compañera de reality.

"Ella me acusó de varias cosas, por una información que no era cierta. Me hubiese gustado que me pida disculpas públicamente, como corresponde. Acusar e injuriar a alguien no es la manera de hacer mierd... a una persona". G-plus

“No me gustó. Intenté como borrar eso para trabajar cómoda y tranquila. Trabajando nos llevamos bien y se armó un buen equipo”, aseveró Mica, para confesar que hoy la relación con Denise es buena, pero distante.

“No sé si superamos eso. Yo lo dejé entre paréntesis, guardado. No se puede superar porque para poder hacerlo se tiene que pedir disculpas. Yo lo dejé a un costado”, concluyó.

Más sobre este tema Denise Dumas adoptó como mascotas a dos tiernos corderitos: "Tal vez, me los quede en el jardín de casa" La alegría de Denise Dumas por haber adoptado dos mascotas: "Bienvenidos a nuestra familia, Pablo y Amapola"

El origen del conflicto entre Mica Viciconte y Denise Dumas

El conflicto entre las nuevas concursantes de MasterChef Celebrity arrancó el año pasado cuando en una entrevista Nicole Neumann lanzó fuertísimas acusaciones contra Mica Viciconte por el trato que tendría con sus hijas. En Hay que ver, el ciclo que conducía Denise Dumas, trataron el tema y la animadora lanzó una versión que molestó a la pareja de Cubero.

En su momento, Nicole había dicho: "Les depilaron las piernas a mis hijas, (Allegra), de 10, y (Sienna), 6 años. Mi hija de 7 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con las tareas", en un mensaje que le envió a Karina Iavícoli en Los Ángeles de la mañana.

Más sobre este tema Mica Viciconte, furiosa con Denise Dumas tras el conflicto con Nicole: "Dio por hecho el maltrato; embarra la cancha" Mica Viciconte rompió en llanto tras la versión de maltrato a las hijas de Nicole Neumann: "Me hicieron mierd..."

En plena polémica, Denise salió a responderle a Mica por respaldar la versión de Nicole: “La vi a Mica muy angustiada y enojada conmigo y el programa. Le quiero explicar que es una información que di, y la recibí de fuentes cercanas. Por otro lado, lo puse en potencial y eso también lo hacemos cuando recibimos, por ejemplo, información de Nicole, que puede no dejarla bien parada, pero siempre tiene el derecho a réplica, igual que en este caso”, aseveró.

"Acá fue lo mismo. No tengo nada personal con Mica. Me cae genial. Yo, simplemente, informé en potencial y siempre dando el derecho a que lo desmienta. No es nada personal”, señaló Denise en ese momento.

Enfurecida, Viciconte salió al cruce. "Cuando se meten con el maltrato, me toca muy personal porque está fuera de lugar. No había necesidad de hundirme así. Aparte, esto es muy sencillo, si te equivocaste como conductor o aplicás mal el periodismo, como lo hizo esta mujer, pedís disculpas”, lanzó, en El show del problema.

“'La fuente fue errónea', decís. Pero ella redobló la apuesta, en el caso de Denise, porque dijo que la fuente era veraz. Es una tomada de pelo. Hay que ser sinceros. Ella daba por hecho que había maltrato. Si me estás acusando a mí, comprobalo. Eso fue lo que me molestó”, había asegurado.