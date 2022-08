Mica Vázquez confesó que le fue infiel a Fernando Gago: "Fue por venganza; me chapé a un pibe"

A 13 años de su escandalosa separación de Fernando Gago, Mica Vázquez recordó las infidelidades del entonces futbolista y confesó que ella también lo engañó para vengarse.

"Me cagó con media Argentina y con media Europa… Yo me enteré de algunas historias. Teníamos 19 años. Ellos tienen plata, poder, minas, son chicos", contó la actriz en PH, Podemos Hablar, remontándose al 2007, tiempo en el que vivía con Gago en España.

Más sobre este tema Picantísima teoría de Maite Peñoñori sobre la infidelidad de Fernando Gago a Mica Vázquez con Gisela Dulko

Interesado en el explosivo culebrón retro, Andy Kusnetzoff le retrucó, picante: "¿Vos le fuiste fiel?".

Y Mica lo descolocó con su honestidad brutal: "Yo fui fiel hasta que estuvimos en un tiempo, en el que no estábamos separados, pero yo dije 'me tengo que vengar'. Fue más una venganza que otra cosa. Me chapé a un pibe, nada más. Creo, o por ahí algo más".

"Yo fui fiel hasta que estuvimos en un tiempo, en el que no estábamos separados, pero yo dije 'me tengo que vengar'". G-plus

Sobre las reiteradas infidelidades de Fernando Gago, Vázquez agregó: "Siempre lo intenté justificar. Intenté entender la cabeza de un chico de 20 años. De vivir en un barrio tranqui a ser Gago".

MICA VÁZQUEZ CONTÓ CÓMO DESCUBRIÓ QUE GAGO LA ENGAÑABA CON GISELA DULKO

La semana pasada, Mica Vázquez, panelista del ciclo radial Antes que Nadie, relató la insólita manera en la que se enteró de la infidelidad de Fernando Gago con Gisela Dulko.

Más sobre este tema Tremenda definición de Mariana Brey sobre las infidelidades de Fernando Gago a Mica Vázquez con Dulko: "Es una estafa emocional"

"Yo me separé porque, esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa en Madrid, después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, y no sé por qué él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, poniendo 'mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'", contó la actriz.

"Y a mí me llega el mail de la arquitecta, que no sé por qué… Bah, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo hacía dos años", agregó Mica, a 13 años de la escandalosa ruptura con Gago.