El mexicano Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi y Kun Agüero lo fulminó

Canelo Álvarez, boxeador mexicano, amenazó a Lionel Messi tras el triunfo de la Selección Argentina frente a México en el Mundial Qatar 2022. El deportista le dedicó violentos tweets y los usuarios de la red social lo fulminaron.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina, él tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", comentó junto a emojis de puños, haciendo hincapié en que le pegaría, y fueguitos.

Además, remarcó que debería darle el ejemplo a las millones de personas que lo siguen. "La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra... No sea tanto", arremetió, muy enojado.

KUN AGUERO LE CONTESTÓ FURIOSO A CANELO ÁLVAREZ

Entre los tremendos mensajes que le dedicaron al boxeador por su amenaza a Lionel, se destacara el de Kun, que defendió al astro futbolístico.

"Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", sentenció, defendiendo a Messi.

Esto se dio luego de que se diera a conocer un video que evidencia que Lionel no estaba pisando la camiseta mexicana, sino que estaba festejando, a los gritos y saltos, con sus compeñeros en el vestuario, que estaba repleto de prendas tiradas en el piso, entre ellas la camiseta mexicana y muchas otras.